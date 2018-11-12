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Süleyman Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkındaki kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu'dan sert sözler: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili "En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz." dedi.

"BU BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Soylu, "Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı ABD

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
rahip nerede
abim sen hiç konuşma zaten ya
fetönün siyasi ayağını teslim edin adalete o zaman
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