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Süleyman Soylu'dan Suriyeliler çıkışı: Keşke doğar doğmaz vatandaş yapsak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 02:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim ülkemde 380 bin (Suriyeli) çocuk doğdu. Allah izin verse de Meclis de yardımcı olsa, keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak." dedi.

Süleyman Soylu'dan Suriyeliler çıkışı: Keşke doğar doğmaz vatandaş yapsak

Soylu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislere 3600 ek göstergenin en kısa zamanda verileceğini belirtti.

Otoyol kenarlarına yerleştirilen maket trafik polisi araçlarının ölümlü kazaları yüzde 7,5 azalttığını ifade eden Soylu, "Bu, bizim görünür olabilme politikamıza destek sağlıyor ve biz bundan fayda elde ettik. Jandarmamız ve polisimiz de sürekli olarak bunların yerlerini değiştiriyor." diye konuştu.

Soylu, bugüne kadar kaç Suriyeli'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirildiğine ilişkin, "Benim ülkemde 380 bin çocuk doğdu. Allah izin verse de Meclis de yardımcı olsa, keşke bu 380 bin çocuğu doğar doğmaz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapsak." dedi.

Bu çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmanın, yüzlerce yıl sonraya yapılabilecek en büyük kardeşlik yatırımı olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 36 bin reşit kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık, 36 bin de çocukları var. Bunların geçen seçimde 28 bininin oy kullanma hakkı vardı. Bu seçimde reşitlerden hesap ederseniz en fazla 36 bin kişinin oy kullanma hakkı var. Gizli kapaklı da bir iş yapılmıyor. Yani bir dönem çok şikayet edildi biliyorsunuz, 'En kabiliyetlileri yurt dışına gidiyor, başka ülkelere gidiyorlar, başka ülkelerde yaşıyorlar.' diye. Bunun üzerine biz bu çeteleyi yukarıdan aşağıya aldık ve çok ciddi bir çalışma yaptık. Hem Göç İdaresine hem de Nüfus ve Vatandaşlık İdaresine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum."
FETÖ ile mücadelede çok yol alındığını dile getiren Soylu, "Ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Acırsak acınacak duruma düşeriz, kimse kusura bakmasın." ifadesini kullandı.

"NÜFUS İDARELERİNE TALEP ÇOĞALIYOR"

Nüfus müdürlüklerine yaklaşık bin 170 yeni personel alındığını kaydeden Soylu, "Aslında bir 500-600 civarında geçen yıl da almıştık. Aynı zamanda bunların teknik kabiliyetlerini de yükseltiyoruz. 2 yılda yaklaşık 30,5 milyon yeni kimlik kartı verdik. Bu bir rekordur ve biz verdikçe nüfus idarelerine talep çoğalıyor." diye konuştu.

Yılda 20 milyon insanın nüfus idarelerine girdiğine dikkati çeken Soylu, "2 Nisan'dan bugüne kadar 2,5 milyon ehliyet, 1,2 milyon pasaport, 35,5 milyon kimlik verdik. Yani nüfus idareleri hakikaten çok yüksek bir kapasiteyle ama tam anlamıyla iyi bir modernizasyona getirdiğimiz arkadaşlarımız tarafından yönetilmekte ve idare edilmektedir." dedi.

"Hangi dönem olursa olsun polisle uyuşturucuyu bir araya getirmenin bühtan olduğunu" vurgulayan Soylu, "Uyuşturucuyla PKK bir araya gelir. 1,5 milyar dolar buradan gelir elde etmektedir ve şu anda bütün dünya Türkiye'nin, polisimiz ve jandarmamızın uyuşturucuyla mücadelesini ayakta alkışlamaktadır. Türkiye rekor üzerine rekor kırmaktadır." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Suriyeliler TBMM

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