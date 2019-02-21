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Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 08:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eylemde üniversite öğrencisi Merve Demirel’in gözaltına alındığı sırada sivil bir polisin cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla ilgili dün Twitter’dan açıklama yaptı.

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarına yanıt: Polisi ezdirmem

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından 16 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilen eylemde Merve Demirel'in, kendisini gözaltına alan polis tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Konuya ilişkin olarak 19 Şubat'ta kısa bir açıklama yapan Demirel,"Olay büyüyüp tepki çekince Emniyet olayı terörize edip üzerinden atmaya çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Neymiş ben DHKP-C'nin alan yapılanması içerisinde yer alıyormuşum. Şu mu isteniyor, buraları açık tutalım gelene terör yaftası yapıştıralım."

TACIZ POLIS ANKARA

SÜLEYMAN SOYLU: DHKP-C'Lİ PROJE KADIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

"Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" diyen Soylu, devamında "Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.

suleyman soylu

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Ankara polis Süleyman Soylu taciz TAYAD merve demirel

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