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Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 774 özel harekat polisinin mezuniyet törenine katıldı. Bakan Soylu, yeni mezun özel harekat polislerine seslenerek 'Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın' dedi.

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada yeni mezun özel hareket polislerine seslenerek şunları söyledi: "İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız. Her biriniz yaklaşık 30 kişi arasından seçildiniz. Bunun hakkını vermelisiniz. Sırada bekleyen on binlerce özel harekat polisi olmak isteyen adaylar var. Siz iyi olmazsanız biz dünyada hiçbir şeyi düzeltemeyiz.

Size kısa bir soru sormak, cevabını da sizin ağzınızdan duymak isterim. Niğde POMEM’den mezun olan özel harekatçılar iyi polis olmaya hazır mısınız?. Vatanı, bayrağı, devleti, milleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız?

Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız? Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun. Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın.

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Bugün yemin eden Özel Harekat Teşkilatı'na katılan, duruşları asalet olan, cesaretlerini asil milletimiz ile buluşturan özel harekatçılar, arkadaşlarınızı bazen 3 bin metrede bir üst bölgesinde, bazen bir operasyonda ölüme atlayarak, ülkenin bütünlüğüne gelebilecek bir felaket varsa önce kendini feda eden arkadaşlarınızla, Doğu Anadolu’da Güneydoğu Anadolu’da her noktaya kadar dağların tepelerine kadar hep karşılaştık.

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Ben onlarda her zaman bayrağa sağdık, vatanına sağdık, bulunduğu toprak parçasını korumaya yemin etmiş aslanlar gördüm. Allah sizi muzaffer etsin." (AA)

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