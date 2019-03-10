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Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar çerçevesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana 511 bin kişinin gözaltına alındığını, tutuklu sayısının ise 30 bin 821 olduğunu bildirdi. Soylu ayrıca, 38 bin 578 personelin ihraç edildiğini belirtti.

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu, FETÖ/PDY ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

FETÖ'yü dünyaya anlattıklarını belirten Soylu, özellikle güvenlik, istihbarat, yargı, bilişim, üniversiteler, medya başta olmak üzere toplumu ve devleti etkileyecek ana koridorlarda ciddi bir şekilde etkin olmak isteyen FETÖ mensuplarına yönelik "paket paket" operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soylu, FETÖ'nün terör ve istihbarı bir örgüt olduğuna işaret ederek, "Bu örgüte terör örgütü ve istihbarı örgüt olarak bakmazsak biz eksik ayakla hareket etmiş oluruz. Şu anda biz bunu bir mantığa oturttuk ve bu mantıkla devam ettiriyoruz. Mümkün olduğunca da budamaya çalışıyoruz. İçeride ve dışarıda nasıl PKK ile mücadele ediyorsak aynen FETÖ ile yapmış olduğumuz mücadelenin kendi adına safhaları var. Özellikle Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, Maarif Vakfımızla el ele kol kola ciddi bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz, içeride ve dışarıda..." diye konuştu.

"38 BİN 578 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ"

FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından ihraç edilenler hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159'u jandarma, 348'i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu. Bütün bu personel açığına rağmen ciddi bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, mülki idare amirlerimize, herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 511 bin kişi gözaltına alınmış. Tutuklu sayısı 30 bin 821."

Soylu, "FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması tamamen çökertildi diyebilir miyiz?" sorusuna "Diyemeyiz, çalışıyoruz, elimizde dosyalar var. Çalışıyoruz, iyi de çalışıyoruz, hiç merak etmeyin." yanıtını verdi.

"BİR ANA KÜTÜPHANEMİZ VAR, BLOK BLOK"

FETÖ mensuplarına yönelik devam eden operasyonlardan dolayı vatandaşlarda örgütün bitmeyeceği algısının oluştuğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni deliller, yeni dijitaller, yeni mahremler... Yani bir mahrem yakalıyorsunuz bir büyük külliyat ortaya koyuyor, o külliyatın üzerinden tekrar gidiyorsunuz. Bir ana kütüphanemiz var, blok blok. İşte büfe/ankesör, ByLock, mahrem yapılanmalar sırasıyla yöntemleri ve alanlarına göre... Ama bu kütüphanelerin dışında bir de elde ettiğimiz var. Mesela özellikle siber, 1 milyon 800 binin (dijital materyal) 1 milyon 407 binini çözdü. Bu Avrupa'nın bütün ülkelerinde bir yıl, iki yıl, üç yılda elde edilemeyecek rakamlar."

Bakan Soylu, birçok ülkenin Türkiye'den siber suçlarla mücadele alanında yardım istediğini vurguladı ve son olarak İran'ın böyle bir talepte bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Süleyman Soylu FETÖ

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