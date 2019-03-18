HABER

Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Antalya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlikleri ziyaret edip, şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi.

Antalya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlikleri ziyaret edip, şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi. Şehitlik şeref defterini yazıp imzalayan Soylu, “Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir” dedi.
Patisinin seçim çalışmalarına katılmak üzere Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende ilk olarak şehitlik anıtına çelenk bırakan Bakan Soylu’ya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3’üncü Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri ile şehit yakınları eşlik etti.

“Zulme verdiğiniz cevap, bugün birilerinin kulağına hala küpedir”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Bakan Soylu, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. Ardından notunu okuyan Soylu şunları kaydetti: “Aziz şehitlerimiz şehadetlerinizin 104’üncü yılında sizlerin torunları ve bu aziz milletin birer ferdi olmanın gururu ile huzurunuzdayız. Emekleriniz asla ve asla boşa gitmemiştir. Bugün sizlerin gösterdiği irade ve kararlılık bu vatanın her karış toprağına Çanakkale ruhu olarak işlenmiştir. Ve zor zamanlarımızda hala bize yol göstermektedir. Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasını almaktadır. Bu duaların en büyük pay sahipleri de şüphesiz sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, acizler elbette bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar şehitliklerde yatmakta ve kendilerinden sonra geleceklere ilham vermektedirler. Hem ülkemizin, hem milli ve manevi değerlerimizin, hem de vicdanın, hakkın, insanlığı müdafaamız bundan sonrada aynı ruh ve aynı anlayışla devam edecektir. Bu zaferi siz kazandınız, Cenab-ı Hak sizden razı olsun”
Törenin ardından şehitliğe geçen Bakan Soylu, burada şehitlikleri şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit anne ve babalarının elini öptü. Şehit yakınlarına sabır dileyen Soylu, ağlayan annelerin gözyaşlarını sildi.
Bakan Soylu daha sonra ilçe ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere şehitlikten ayrıldı.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Mehmet Özhaseki: "Bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar"Mehmet Özhaseki: "Bizi hiç bu işlere karıştırmasınlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.