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Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada "Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla DEAŞ'tan temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar. Ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2 bin 500-3 bin metre yükseklikte, bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Süleyman Soylu DEAŞ uçak

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