Süleyman Soylu: 'Gazze, Fransız hükümetini de yendi, ABD hükümetini de yenecek'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, X hesabından Gazze paylaşımı yaptı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"GAZZE, Alman hükümetini yendi.

GAZZE, İngiliz hükümetini yendi.

GAZZE, Fransız hükümetini de yendi.

GAZZE, Abd hükümetini de yenecek.

'O halde düşmanlarınızın çokluğu sizi korkutmasın. Zira sizi destekleyen Allah'tır.'

GAZZE, Alman hükümetini yendi.

GAZZE, İngiliz hükümetini yendi.

GAZZE, Fransız hükümetini de yendi.

GAZZE, Abd hükümetini de yenecek.



“O halde düşmanlarınızın çokluğu sizi korkutmasın. Zira sizi destekleyen Allah'tır.” — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





