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Süleyman Soylu: 'Gazze, Fransız hükümetini de yendi, ABD hükümetini de yenecek'

10.06.2024 00:02
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İsrail ordusu tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, X hesabından Gazze'ye destek paylaşımı yaptı. Soylu, "Gazze, Fransız hükümetini de yendi, ABD hükümetini de yenecek" dedi.

Süleyman Soylu: 'Gazze, Fransız hükümetini de yendi, ABD hükümetini de yenecek'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, X hesabından Gazze paylaşımı yaptı.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"GAZZE, Alman hükümetini yendi.
GAZZE, İngiliz hükümetini yendi.
GAZZE, Fransız hükümetini de yendi.
GAZZE, Abd hükümetini de yenecek.
'O halde düşmanlarınızın çokluğu sizi korkutmasın. Zira sizi destekleyen Allah'tır.'

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Süleyman Soylu
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