HABER

Süleyman Soylu, göçük alanında incelemelerde bulunuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber Kartal’da çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber, Kartal’da çöken 8 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber Kartal’da çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber, Kartal’da çöken 8 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede Bakan Soylu, gelişmeleri bizzat olay yerinde takip ediyor.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Mahkemenin serbest bıraktığı DEAŞ’lı kadın 1 yıl sonra yeniden yakalandıMahkemenin serbest bıraktığı DEAŞ’lı kadın 1 yıl sonra yeniden yakalandı
Öğretmeni bıçaklayan veli, hastaneye sevk edildiÖğretmeni bıçaklayan veli, hastaneye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.