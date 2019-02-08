Süleyman Soylu, göçük alanında incelemelerde bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber Kartal’da çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber, Kartal’da çöken 8 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede Bakan Soylu, gelişmeleri bizzat olay yerinde takip ediyor.

