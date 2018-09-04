Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

24 Haziran seçimlerinin ardından muhalefetin dağınıklığının da avantajıyla AK Parti ile MHP arasında sessiz seyreden yerel seçim planı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla ittifaka doğru evrildi. AK Parti ’den henüz resmen evet yanıtı gelmese de iktidar ve muhalefet kulisleri, iki partinin yerel seçimlere ittifak içinde gireceğine kesin gözüyle bakıyor.
BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde gösterilecek adaylara ilişkin kriteri, “hedef yüzde 50+1 oy” diye ifade etmişti. Bahçeli’nin seslendirdiği ittifak, AK Pati ’de 2017’deki referandumdan beri denge haline gelen yaklaşık yüzde 50-yüzde 50 dengesini bozacak tek formül olarak görülüyor. Bu nedenle özellikle büyükşehirlerde AK Parti ’nin avantaj sağladığı, MHP ’ye de elindeki belediyeler ve Anadolu’da yeni kazanımlar getirecek bir ittifak, siyaset için artık zor görülmüyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; MHP ’nin ittifak için verdiği açık çek, AK Parti ’de ilk sonucunu adayların nitelikleri ve isimlerinde verdi. AK Parti , Meclis’teki sandalye sayısının 300’ün altında olması nedeniyle milletvekili ve bakanların yerel seçimlerde aday gösterilmesi konusunda bir süre tereddüt yaşadı. Ancak MHP’nin çıkışı, AK Parti açısından Meclis’teki bir kaç eksilmeyi önemsiz hale getirdi.
KULİSLERDE KONUŞULUYOR
Daha önce kulislerde ismi adaylar arasında geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası bir ittifakının en güçlü ismi olarak konuşulmaya başlandı. İktidar blokunun en çok konuşulan ismi olan Soylu için AK Parti içinde İstanbul Büyükşehir adaylığı konuşulmuştu. Halen TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için isteksiz oluşu, Soylu’nun isminin gündeme gelmesine neden olmuştu. Ancak geriye doğru seçim sonuçları ve en son 24 Haziran sonuçları, Soylu için İstanbul vizesi vermedi. İstanbul’da HDP ve muhafazakârıyla, liberaliyle, solcusuyla her renkten Kürt oylarının çok yüksek oluşu, AK Parti ’de “İstanbul’da kazanamayacağı” görüşüne neden oldu. Bu nedenle Soylu için adres değişikliğine gidildi. Ankara’daki sonuçlar ve HDP ve Kürt, sol oyların daha düşüklüğüne karşın MHP ve her renkten milliyetçi sağ oyların çokluğu, son zamanlarda bu kesimlerde en çok sevilen isim olan Soylu’nun Ankara yürüyüşünü güçlendiren bir faktör olarak görüldü.
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