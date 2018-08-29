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Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçtiğini iddia etti. Yarkadaş, AK Parti'nin İstanbul'u kazanması için MHP'nin oylarına ihtiyaç duyduğunu da ekledi

AK Parti yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına şimdiden başladı. Kadir Topbaş'ın istifasının alınmasının ardından yerine getirilen Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yeniden düşünülmediği öne sürülüyor.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise İBB adaylığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan isminin kulislerde konuşulduğunu söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yarkadaş, AK Parti'nin İstanbul'u kazanması için MHP'nin oylarına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Soylu'nun İBB adayı olacağını ileri sürdü.

Soylu'nun milliyetçi çıkışlarının İstanbul adaylığı için kurgulandığını vurgulayan Yarkadaş, şunları kaydetti:
"AKP'nin İstanbul'da MHP'nin oylarına ihtiyacı var. Süleyman Soylu ‘nun Cumartesi Anneleri'nin çıkışı sadece toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir adım değil. Süleyman Soylu aynı zamanda MHP'nin en radikal, en şahin tabanına da sesleniyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelebilir Süleyman Soylu'nun. O yüzden Süleyman Soylu bugün şahin bir pozisyona getirildi. Saray'da Süleyman Soylu ‘nun ismi İstanbul Büyükşehir başkan adayları arasında değerlendiriliyor. Ahmet Misbah Demircan ve Soylu'nun adı geçiyor."

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Süleyman Soylu barış yarkada Barış Yarkadaş İBB başkanlığı İBB

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