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Süleyman Soylu: ”Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle çözecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir otelde sabah kahvaltısında iş adamları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel seçimlerini değerlendirdi.

Büyükçekmece’de bir otelde sabah kahvaltısında iş adamları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel seçimlerini değerlendirdi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, "Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’la çözecek, PKK’nın oradaki temsilcisiyle beraber çözecek" dedi.
Büyükçekmece’de bir otelde sabah kahvaltısında iş insanları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel seçimlerini değerlendirdi. Soylu’ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da eşlik etti.
CHP’li Büyükçekmece (CHP) Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün "5 bin polisi Büyükçekmece’de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar" iddiasına sert yanıt veren İçişleri Bakan Süleyman Soylu, “Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıklardır” diyerek cevap verdi. Soylu, ”Büyükçekmece Belediye Başkanı 5 bin polisi yerel seçimlerde Büyükçekmece’ye gönderip seçimleri bu şekilde kazanacağımız yönünde bazı iddialarda bulundu. Sanki polislerin oyu bizim cebimizde böyle bir mantık böyle bir anlayış var mı ? Bir kere tüm Türkiye’de görevlendirdiğimiz güvenlik kuvveti sayısı 10 bin kişiden ibaret. Bu sayınında yüzde 95’i Doğu ve Güney Doğu’ya gönderiyoruz. 7 Haziran seçimlerinde Afrin’de görev yapan jandarmalarımızın ve subaylarımızın o bölgede oy kullanmasını da bu zihniyetler istemedi. Adam hayatını tehlikeye atsın bir oy hakkından mahrum bırakalım böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Dedikodu ile iş yapmaz devlet adamları bir niteliği olması lazım. ’5 bin polisi buraya getirip seçimi kazanmak için onları kullanacaklar’ diye söylenti çıkarıyor. Ya sayı saymayı bilmiyor ya da altında başka bir şeyler var. Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıktır bunları çıkaranlar adına üzülüyorum. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ülke olarak, ekonomik, millilik ve terörü tasfiye etmek anlamında büyük bir sıçrama gerçekleştireceğiz. Yalnızca sizden istediğimiz tek şey var bizim boynumuzu Kandil önünde eğik bırakmayın” dedi.

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?"
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un güvenliği ile ilgili açıklamalarını eleştiren Soylu, "Sabah bir haber kanalında izledim. CHP İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu’nun dediği şu, ’İstanbul, Türkiye’nin ve dünyanın en güvensiz şehirlerinden bir tanesidir ve güvenlik sıralamasından İstanbul 73’üncü sıradadır’. Şimdi ben üzülürüm. Eğer eline tutuşturulmuş bir kağıdı veya kulağına söylenmiş sözü hiç araştırmadan hiç değerlendirmeden ve kendi gözlemlerinin, vicdanının tam aksine söylerseniz, adamın biri çıkar sizi beş paralık eder. Ben ederim, hiç de acımam. Benim alanıma eğer doğru bir şekilde girmemişse ben beş paralık ederim. Sağına soluna bakmam. Biz bu güne kadar PKK için yamulsaydık onlar gibi siyaset için, bugün evinden sokağa çıkamazdı. Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’la çözecek, PKK’nın oradaki temsilcisiyle beraber çözecek. Size şimdi İstanbul rakamlarını vereceğim. İstanbul’da evden hırsızlık 2016 yılında 78’idi, 2018’de ise 57’ye düştü. 2019’un ilk iki ayında ise 45 seviyesinde. Türkiye asayiş olaylarında ise İstanbul 23’üncü sıradadır. İstanbul’da 2018 yılında sadece 33 terör olayı bunlarda sadece küçük işler. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan biri hatta yönetebilecek biri çıkıp böyle açıklama yapıyorsa birinin değirmenine su taşıyor demektir” diye konuştu.

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