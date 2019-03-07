Süleyman Soylu: ”Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle çözecek"

Büyükçekmece’de bir otelde sabah kahvaltısında iş adamları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel seçimlerini değerlendirdi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Soylu, "Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’la çözecek, PKK’nın oradaki temsilcisiyle beraber çözecek" dedi.

Büyükçekmece’de bir otelde sabah kahvaltısında iş insanları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel seçimlerini değerlendirdi. Soylu’ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

CHP’li Büyükçekmece (CHP) Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün "5 bin polisi Büyükçekmece’de oy kullandırıp seçimi kazanacaklar" iddiasına sert yanıt veren İçişleri Bakan Süleyman Soylu, “Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıklardır” diyerek cevap verdi. Soylu, ”Büyükçekmece Belediye Başkanı 5 bin polisi yerel seçimlerde Büyükçekmece’ye gönderip seçimleri bu şekilde kazanacağımız yönünde bazı iddialarda bulundu. Sanki polislerin oyu bizim cebimizde böyle bir mantık böyle bir anlayış var mı ? Bir kere tüm Türkiye’de görevlendirdiğimiz güvenlik kuvveti sayısı 10 bin kişiden ibaret. Bu sayınında yüzde 95’i Doğu ve Güney Doğu’ya gönderiyoruz. 7 Haziran seçimlerinde Afrin’de görev yapan jandarmalarımızın ve subaylarımızın o bölgede oy kullanmasını da bu zihniyetler istemedi. Adam hayatını tehlikeye atsın bir oy hakkından mahrum bırakalım böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Dedikodu ile iş yapmaz devlet adamları bir niteliği olması lazım. ’5 bin polisi buraya getirip seçimi kazanmak için onları kullanacaklar’ diye söylenti çıkarıyor. Ya sayı saymayı bilmiyor ya da altında başka bir şeyler var. Bunlar tarihi geçmiş kurnazlıktır bunları çıkaranlar adına üzülüyorum. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ülke olarak, ekonomik, millilik ve terörü tasfiye etmek anlamında büyük bir sıçrama gerçekleştireceğiz. Yalnızca sizden istediğimiz tek şey var bizim boynumuzu Kandil önünde eğik bırakmayın” dedi.