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Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmiş değil!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşi Hamide Soylu ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Gaziosmanpaşa'da bulunan Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmiş değil!

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

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Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.

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AA

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