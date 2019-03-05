SÜLEYMAN SOYLU: İKİ YILDA TOPLAM 3 BİN 333 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizli iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu(STK) temsilcileri ile İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Süleyman Soylu, “Dünya ülkeleri içerisinde demokrasi hak eden en birinci ülke Türkiyedir. Türkiye çok bedel ödedi. Her 10 yılda bir darbeyle karşılaştı. Darbe yapanları başka işlerle değil kumpaslarla, tezgahlarla değil, siyasal iradesiyle mağlup etti.Türkiye darbeler tarihini demokrasi ile yenen nadir ülkelerden birisidir" dedi.

"İKİ YILDA TOPLAM 3 BİN 333 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Bakan Soylu, “İki yılda toplam 3 bin 333 PKK'lı etkisiz hale getirdik. Bu iç güvenlik operasyonlarında. Bütün alana yayılmış durumdayız. İki yılda toplam üç bin doksan dokuz sığınak ve barınak imha ettik. Tonlarca silah mühimmat gıda, yiyecek… Yine söylüyorum, şehirde, kırsalda bir taraftan insansız hava araçlarıyla bir taraftan evlatlarımızla bütün alanı kapladık" şeklinde konuştu.

"SÖKÜP SÖKÜP GÖTÜRÜYORUZ"

Süleyman Soylu, “Terör örgütlerinden DHKPC'nin kırsalda bir tek adamı kalmadı. Hepsini tasviye ettik, hepsini. PKK'da verdiğim rakam buraya dahil değil. Burada ilk kez söylüyorum. DHKP-C üst düzey yöneticisi çok uzun yıllardan beri eğer Türkiye'de ise ya ölüdür yada tutukludur. Söküp söküp götürüyoruz. Türkiye bütün bunlarla karşı karşıya bırakıldı" ifadelerini kullandı.