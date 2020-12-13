Süleyman Soylu ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmada neler yaşandı?

Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" dedi. HDP'li vekiller ile Soylu arasında sözlü tartışmalar yaşandı. İlk olarak HDP Iğdır milletvekili Habip Eksik'in konuşması sırasında "Nazi kamplarına dönüşen cezaevlerinde insanlar yaşamalarını yitirdi ama siz seyrettiniz. Bakın, plastik sandalyede bir insan cezaevinde resmen ölüme mahkûm edildi." derken Soylu, sandalyesinde "FETÖ eline verdi onu senin, FETÖ. FETÖ'yle iş birlikçisiniz, iş birlikçi" diye seslendi. Eksik, konuşmasının devamında salgınla ilgili hazırlanan spotlar arasında Kürtçenin olmamasına dikkat çekip hükümeti eleştirince Soylu "Kürt düşmanı sizsiniz. Ayrımcılar" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullandı. Günün ilerleyen saatlerinde kürsüye çıkan Süleyman Soylu, konuşmasının başlarında hırsızlıkla mücadele için alınan önlemleri anlatırken "Çarşı ve mahalle bekçiliğinin canlandırılması ve kolluk birimlerinin kapasitesinin yükseltilmesi, evde hırsızlık olayları, 15 Temmuzdan sonra günde… Şunu söyleyeyim: Ankara'da hırsızlık suçu işlemiş herkesi bir polise zimmetledik, günde üç hırsızlık oluyor, o da dışarıdan geliyor." derken HDP sıralarında eleştiriler geldi.

Soylu bunun üzerine, bir polis operasyonu sırasında, HDP'li bir milletvekilinin PKK'lı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin cebindeki cep telefonunu aldığı iddialarını hatırlattı: "Siz laf atıyorsanız, tırnakçılığa alışmışsınız canım zaten, milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor, telefonu, laf atma. Laf atma bana, başka bir şey daha söyleyeyim: Bak, o telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık biz, Amerika'da yok, Amerika'da." Konuşmasının devamında Soylu, "Teröriste, terörist diyoruz; destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. " Bu sözleri HDP'li milletvekilleri masalara vurarak protesto etti. "Dünün acizlerinin yeni partilerinin itibarsızlaştırma çalışmaları bize sökmez" Soylu, protestolar üzerine doğrudan isim vermeden eski AK Partililer Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'ni eleştirdi: