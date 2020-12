Süleyman Soylu ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmada neler yaşandı?

Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" dedi. HDP'li vekiller ile Soylu arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Konuşmanın sonlarına doğru Soylu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yapılan yatırımları anlatırken HDP'li milletvekilleri bu bölgelerde HDP'li belediye başkanlarının seçimden sonra görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.

İçişleri Bakanı, bu eleştiriye de şu yanıtı verdi:

"Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh! Not alın not, not alın: Kayyumdan aldığımız belediyeler, 600 belediye başkanı, 73 belediye başkanı altı yüz doksan dört yıl bin on ay hapis cezası aldı. Bu da size kapak olsun."

Soylu'nun bu sözleri MHP ve AKP'li vekillerce alkışlarla desteklendi. HDP ise masalara vurarak protesto etti.

HDP'li milletvekili Ayşe Acar Başaran ise "Bu ülkeyi sizden kurtacaracağız" diye seslendi.

Soylu, Başaran'a da kürsüden yanıt verdi:

"Sizi kurtarıyorum sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor, Tayyip Erdoğan sizi kurtarıyor."

Soylu'nun konuşmasını kapatırken Gülen yapılanmasına karşı atılan adımları anlattığı kısımda HDP'li vekillerin protestoları devam etti. Meclis Başkan Vekili AKP'li Süreyya Sadi BİLGİÇ, "Sayın milletvekilleri, vurmayın artık. Bakın, FETÖ'den bahsediyor; PKK'dan bahsetmiyor. Arkadaşlar, başım ağrıdı, lütfen ya" ifadelerini kullandı.

Soylu ise "Bizim başımız ağrımaz, onların sesini keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz" yanıtı verdi.