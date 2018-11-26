Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. İddialar peş peşe geliyor... Adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na adaylık için geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın bunu kabul etmek istemediğini ileri sürüldü. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında; Yıldırım'ın teklifi reddetmesi halinde AKP'de düşünülecek ilk isimlerden birinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi. ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR YOKTU Zeyrek'in yazısı şöyle; AKP'nin 40 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladığı töreni izledim. Gerçekten, bir propaganda ve iletişim başarısıydı. Bütün TV kanalları, salona tertibat kurmuş, en önemli yüzlerini oraya getirmiş, toplantıyı canlı yayınlayıp, canlı yorumlatıyordu. Konuşulanları dinledikçe, törenin “adayların” değil, “belediye başkanlarının” açıklandığı toplantıyı izlediğim hissine kapıldım. Meslektaşlarımın yorumlarına bakılırsa, seçimleri boşuna yapıyoruz. Oysa durum o kadar da göründüğü gibi değil. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçen hafta çok net bir şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının da açıklanacağını söylemişti. Buna karşın, açıklanan adaylar arasında Ankara İstanbul ve İzmir yoktu.

TEREDDÜT YARATAN SORULAR Açıklamanın yarına bırakıldığı söyleniyordu. Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekci isminde bir sorun olmadığına göre, bu gecikme İstanbul adayından kaynaklanıyor olabilir miydi? Kaynaklarım, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için gönüllü olmadığını, hatta kabul etmek istemediğini söylüyor. Bu nedenle de kendisinin kararı beklenmeden isminin kesinleşmiş gibi açıklanmasından rahatsız olmuş.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde konu henüz karara bağlanmamıştı. “Evet” demeden önce sahadaki duruma bakması, şu sorulara yanıt bulması gerekiyordu:

– En büyük rakibi kim olacaktı? Gürsel Tekin mi Muharrem İnce mi yoksa Ekrem İmamoğlu mu?

– Ekonomik sorunlar, işsizlik, fiyat artışları ve iktidar yorgunluğu, partinin oylarını düşürüyor mu?

– Milliyetçi ve Kürt seçmenlerin eğilimi ne yönde?

– MHP aday çıkarmadı diye bütün MHP'liler kendisine mi oy verecekti yoksa MHP ile ittifak tavanda mı kalacak?

– CHP, Gürsel Tekin gibi bir ismi aday gösterirse hem HDP'nin tabanındaki Kürtlerin, hem AK Parti'ye oy veren muhafazakar Kürtlerin oyunu alır mı?

– MHP tabanından oy alamadığı gibi Kürtlerin oyunu da kaybederse İstanbul'u kazanma şansı olur mu?