HABER

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:16 | Son Güncelleme

Yerel seçimlere az bir süre kala adaylar da art arda açıklandı ama AK Parti'nin büyükşehir adayları henüz netlik kazanmadı. Son duyumlarını aktaran Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Binali Yıldırım'ın İBB Başkanlığı'na adaylığını koymayacağını iddia etti. Zeyrek'in yazısına göre; Yıldırım'ın teklifi reddetmesi halinde AK Parti'de düşünülecek ilk isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. İddialar peş peşe geliyor... Adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na adaylık için geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın bunu kabul etmek istemediğini ileri sürüldü.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında; Yıldırım'ın teklifi reddetmesi halinde AKP'de düşünülecek ilk isimlerden birinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR YOKTU

Zeyrek'in yazısı şöyle;

AKP'nin 40 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladığı töreni izledim. Gerçekten, bir propaganda ve iletişim başarısıydı.

Bütün TV kanalları, salona tertibat kurmuş, en önemli yüzlerini oraya getirmiş, toplantıyı canlı yayınlayıp, canlı yorumlatıyordu.

Konuşulanları dinledikçe, törenin “adayların” değil, “belediye başkanlarının” açıklandığı toplantıyı izlediğim hissine kapıldım.

Meslektaşlarımın yorumlarına bakılırsa, seçimleri boşuna yapıyoruz. Oysa durum o kadar da göründüğü gibi değil.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçen hafta çok net bir şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının da açıklanacağını söylemişti. Buna karşın, açıklanan adaylar arasında Ankara İstanbul ve İzmir yoktu.

TEREDDÜT YARATAN SORULAR

Açıklamanın yarına bırakıldığı söyleniyordu. Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekci isminde bir sorun olmadığına göre, bu gecikme İstanbul adayından kaynaklanıyor olabilir miydi?

Kaynaklarım, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için gönüllü olmadığını, hatta kabul etmek istemediğini söylüyor. Bu nedenle de kendisinin kararı beklenmeden isminin kesinleşmiş gibi açıklanmasından rahatsız olmuş.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde konu henüz karara bağlanmamıştı.

“Evet” demeden önce sahadaki duruma bakması, şu sorulara yanıt bulması gerekiyordu:
– En büyük rakibi kim olacaktı? Gürsel Tekin mi Muharrem İnce mi yoksa Ekrem İmamoğlu mu?
– Ekonomik sorunlar, işsizlik, fiyat artışları ve iktidar yorgunluğu, partinin oylarını düşürüyor mu?
– Milliyetçi ve Kürt seçmenlerin eğilimi ne yönde?
– MHP aday çıkarmadı diye bütün MHP'liler kendisine mi oy verecekti yoksa MHP ile ittifak tavanda mı kalacak?
– CHP, Gürsel Tekin gibi bir ismi aday gösterirse hem HDP'nin tabanındaki Kürtlerin, hem AK Parti'ye oy veren muhafazakar Kürtlerin oyunu alır mı?
– MHP tabanından oy alamadığı gibi Kürtlerin oyunu da kaybederse İstanbul'u kazanma şansı olur mu?

SOYLU'YA KALABILIR MI?

Yarına kadar Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüşmeleri olabilir. Erdoğan'ın Yıldırım'ı ikna etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ancak çok düşük bir ihtimal de olsa “beni affedin” derse, AK Parti çok kısa süre içinde yeni bir İstanbul adayı bulmak zorunda kalabilir.
“Kim olur” diye sordum kaynağıma.
“Sayın Soylu var” karşılığını verdi.
Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nı bırakmak istemiyor. Haklılık payı da var. Başarılı bir çizgisi var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse itiraz etmez.
Kaynağıma göre, MHP tabanında Yıldırım'a oy vermek istemeyecek bir kesim Soylu'ya gönül rahatlığıyla oy verebilir ve bu durum Soylu'yu avantajlı hale getirebilir.

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildiSon dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi
İzmir'de 'Abdullah Öcalan' operasyonu! Çok sayıda gözaltı varİzmir'de 'Abdullah Öcalan' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti yerel seçimler seçim 2019 binali yıldırım Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Zihniyet farklı olmadıktan sonra kim aday olursa olsun fark etmiyor.
Süleyman Bey, Tüm Belediyeleri KONTROL Eden İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mekanizmanın Başındayken, Neden sadece İSTANBUL - İZMİR - ANKARA ile Yetinsin ki, Süleyman Bey, Kendi İstemedikçe İNANIN BAKANLIKTAN TAYYİP Bey Bile Kaldıramaz, Aday Yapamaz. Yorumuma İtiraz edeceklere DİYORUM ki; Klavye Kullanarak İçinizdekileri değil, GERÇEKLERİ BİLİN ÖYLE YAZIN. Süleyman Beyi Tayyip Bey Bile; Bakanlıktan ALAMAZ, İstemediği Yere Aday YAPAMAZ, Hele Hele İstanbul - Ankara - İzmir Gibi Oyalamalara Süleyman Bey Gelmez. Klavye ile İçimden Gelenleri YAZMIYORUM. Sadece BİLDİKLERİMİ YAZIYORUM. Saygılarımla.
@menderes_yildirim Sayın Tayyip ERDOĞAN, Sayın Süleyman SOYLU, yu istemediği sürece neden bakanlıktan bile alamaz .Biliyorsan bunu da yazarmısınız?
Fesli kadir tam size bir aday.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de kar yağdı, köylülerin kayak eğlencesi başladı

Rize'de kar yağdı, köylülerin kayak eğlencesi başladı

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.