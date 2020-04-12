HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Süleyman Soylu kimdir? DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

Süleyman Soylu kimdir? DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2020 22:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etti. İşte Süleyman Soylu'nun Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na kadar uzanan siyasi hayatı...

Süleyman Soylu kimdir? DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte oluşan izdiham görüntülerinin ardından istifa etme kararı aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından siyasi hayatı merak konusu oldu. İşte Süleyman Soylu'nun siyasi hayatı.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR? İŞTE SÜLEYMAN SOYLU'NUN SİYASİ HAYATI

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları’nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye’yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti’ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu’nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet’te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edinMeral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 198 oldu

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Dünyaca ünlü Türk doktor 'çok iyi haber' deyip duyurdu: Potansiyel ilaçlar bulundu

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

Koronavirüsle ilgili umut veren sözler: Ramazan Bayramı’nda gündemimizden çıkacak

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Koronavirüsten ölen kişinin kimliğiyle ilgili açıklama

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Diğer Haberler
Gazeteci Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor' iddiası

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin

Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Zorunlu karantina ilan edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.