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Süleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 19:58 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Süleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eminönü'nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlar bakan Soylu ile fotoğraf çekildi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.
Ziyaret sırasında bir esnaf Bakan Soylu'ya Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan Mevlüt Adıgüzel Anadolu Lisesi'nin eğitime açılabilmesi için okulun üzerinden geçen gerilim hattının kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayan Soylu, konunun takipçisi olacağını söyledi.
Mısır Çarşısı ziyaretinin ardından çiçek pazarı esnafını da ziyaret eden Soylu, Esenyurt'ta bir iftara katılmak üzere buradan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Süleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettiSüleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettiSüleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ettiSüleyman Soylu Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti

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