Süleyman Soylu'nun ‘dokunulmazlık’ hamlesine yanıt: 'Yapılabilecek herhangi bir işlem yok'

İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) başvurup, dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Soylu dilekçesinde, "karalama ve iftira kampanyalarında suç yapıları ile fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcılığına bigane kalmamayı, her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk" ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Aytunç Erkin’in haberine göre; Soylu'nun dilekçesine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yanıt geldi.

Kurtulmuş imzalı yanıtta şöyle denildi:

“Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem yoktur.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır