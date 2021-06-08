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Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan iddialara ilişkin açıklama

08.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Atılan ve atılacak olan bu tür iftiralara karşı acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak ve suç duyurularında bulunup yasal haklarını kullanacaktır" denildi.

Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan son günlerdeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde, kurucumuz Sayın Süleyman Soylu üzerinden şirketimizle ilgili olarak gündeme getirilen "Bazı büyük holdinglerle ve Türk Hava Yolları ile iş yaptığı" iddialarına ilişkin cevaplarımızı, Türkiye'deki 15 bin 800 sigorta acentesi içinde orta ölçekli bir acente olarak bu iddiaların hem gerçek dışı, hem de mesleki kurallar açısından tutarsız ve mesnetsiz olduğunu ifade eden bir açıklamayı, kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu açıklamaya rağmen, 1996 yılından bu yana Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren acentemizin, birtakım gündemlerin içine ısrarla çekilmek istendiğini, temelsiz ve hiçbir sağlıklı veriye dayanmayan birtakım iftiraların tekrar gündeme getirildiğini, üzülerek görmekteyiz. Bu itibarla, geçtiğimiz günlerde bir basın yayın kuruluşu tarafından şirket kârlılığımız hakkında ortaya atılan ve ana muhalefet partisi Grup Başkan Vekili tarafından da gelişigüzel dile getirilen "Süleyman Soylu Ak Parti'ye girdiğinden beri 57 kat büyüdü" şeklindeki temelsiz iddiaya da belgeler ve doğru hesaplamalarla cevap vermek zarureti doğmuştur. Sigorta acentelerinin, ana şirket adına düzenledikleri poliçelerden elde ettikleri komisyon gelirleri haricinde herhangi bir gelirleri yoktur Acentenin kârlılığı da komisyon gelirlerinden tüm giderlerin düşülmesiyle hesaplanır. Şirketimizin bahse konu dönemlerde elde ettiği komisyon gelirleri, giderleri düşülmemiş haliyle, TL cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiş, ilgili yılların ortalama dolar kuru ve yine o yılın komisyon gelirinin dolar cinsinden tutarı, aynı tabloda paylaşılmıştır. (veriler, ana şirketlerin dijital sistemleri üzerinden otomatik olarak çekilmektedir) "

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"SUÇ DUYURULARINDA BULUNUP YASAL HAKLAR KULLANILACAKTIR"

"Ortaya atılan iddiaların gerçekdışı olduğu tablodan açıkça anlaşıldığı gibi, halihazırda ülkemizde dolar kuru 8.6 seviyesinde olup, 2020 geliri, bugünkü kur üzerinden hesaplanırsa 683 bin 651 dolar olduğu görülmektedir. Ortaya atılan iddialara kaynaklık eden haberdeki değerlendirme ise esasen 1996 yılındaki şirket kuruluşu sırasında, ticaretle uğraşan herkesin bildiği mali bir zorunluluk olarak bildirilen şirket kuruluş sermayesi üzerinden yapılmış olup, yine o değerlendirmenin de gerçekçi bir yanı yoktur. Öte yandan; aynı mahfillerce gündeme getirilen "esigortan.net" adlı bir şirketin kurulması ile ilgili olarak da halihazırda ticari herhangi bir faaliyet veya etkinlik sözkonusu değildir. Atılan ve atılacak olan bu tür iftiralara karşı acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak ve suç duyurularında bulunup yasal haklarını kullanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

DHA

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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