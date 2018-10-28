Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, sınır hattındaki incelemeleri sırasında Suriye sınırından silah sesleri duyuldu.

Soylu'nun "sınır hattında bir şeyler görebiliyor muyuz?" sorusu üzerine komutan, "Görüntü vermiyorlar, gördüğümüz anda etkisiz hale getiriyoruz." yanıtını verdi. Karakol çıkışında ise aynı komutanın "Şu anda sınır hattında bir teröristi etkisiz hale getirdik." demesi üzerine Soylu, bölgedeki güvenlik güçlerini tebrik etti.

Silah seslerinin gelmesinin ardından askeri araçların hemen sınır hattındaki duvarlarda devriye gezdikleri görüldü. Sınır hattında devriye gezen askeri araçların silah seslerinin kesilmesinin ardından tekrar nöbet noktasına döndükleri gözlemlendi.

Askeri araçların Bakan Soylu'nun ziyareti sırasında güvenlik önlemi aldığı gözlemlendi.

