SÜLEYMAN SOYLU SARIYER'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı Tarabya'da bir otelde gerçekleştirildi. Muhtarlarla buluşan ve İstanbul'daki seçimin neden tekrar edildiğini anlatan Soylu, "Ben Ankara'da İstanbul'un üç katı kadar çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana seçim çalışmaları başlamadan evvel, adayımız orda sahaya çıkmadan, 'Sen orada çalışacaksın' dedi. 20 gün orada seçim kampanyası başlamadan sabah 09.00, akşam 24.00 çalıştım. Kaybettik. Başımızın üzerine. Adana'da kaybettik, Mersin'de kaybettik, Antalya'da kaybettik. Orda da çalıştık. Kazandığımız yerler var. Kaybettiğimiz yerler var. Seçim böyledir. Siz içinizde de belki yeniden aday olup belki kaybedenler vardır, şimdi kazananlar vardır." dedi.

Bakan Soylu, "Bizim esas meselemiz burada sizi dinlemek. Sizin özellikle bize ileteceklerinizi teker teker not almak. Gücümüz yettiğince de burada çözebilmek. Gücümüz yettiği kadar İstanbul'da muhtarları dinleyeceğiz. Çünkü buradaki her bir görev alanınız Anadolu'daki bir ilçe. Yalnız olmadığınızı, bütün meselelerinizde sizinle birlikte olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Muhtarlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

