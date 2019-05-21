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Süleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldi.

Süleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldi

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı Tarabya'da bir otelde gerçekleştirildi. Muhtarlarla buluşan ve İstanbul'daki seçimin neden tekrar edildiğini anlatan Soylu, "Ben Ankara'da İstanbul'un üç katı kadar çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana seçim çalışmaları başlamadan evvel, adayımız orda sahaya çıkmadan, 'Sen orada çalışacaksın' dedi. 20 gün orada seçim kampanyası başlamadan sabah 09.00, akşam 24.00 çalıştım. Kaybettik. Başımızın üzerine. Adana'da kaybettik, Mersin'de kaybettik, Antalya'da kaybettik. Orda da çalıştık. Kazandığımız yerler var. Kaybettiğimiz yerler var. Seçim böyledir. Siz içinizde de belki yeniden aday olup belki kaybedenler vardır, şimdi kazananlar vardır." dedi.
Bakan Soylu, "Bizim esas meselemiz burada sizi dinlemek. Sizin özellikle bize ileteceklerinizi teker teker not almak. Gücümüz yettiğince de burada çözebilmek. Gücümüz yettiği kadar İstanbul'da muhtarları dinleyeceğiz. Çünkü buradaki her bir görev alanınız Anadolu'daki bir ilçe. Yalnız olmadığınızı, bütün meselelerinizde sizinle birlikte olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Süleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldiSüleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldiSüleyman Soylu Sarıyer'de muhtarlarla bir araya geldi

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