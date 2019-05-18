HABER

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 08:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı. Bu işin mağduru, 16 bin oyunun başka bir tarafa yazıldığı Binali Yıldırım'dır" dedi.

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Soylu, Silivri'de katıldığı sahur programında, Silivri'de Belediye Başkanlığının CHP'den Cumhur İttifakı'na geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Eski Türkiye'nin eski alışkanlıklarının yeniden gündeme geldiğini hatırlatan Soylu, "Türkiye'de bir Çubuk olayı oldu. Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. Yaşanan olaylardan sonra bana söylenmeyen kalmadı, istifaya davet ettiler. Senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor. CHP Genel Merkezinde tanıdığınız biri varsa sorun 'bunlar nasıl bir adamdır' diye, herkes biliyor zaten. Mecliste saldırı yapılıyor, bunların hiçbirinde güvenlik güçlerine bilgi verilmiyor." diye konuştu.

Süleyman Soylu, meselenin Türkiye'de bir istikrarsızlık oluşturmak olduğunu dile getirerek, Türkiye'yi, negatif bir güvenlik algısıyla karşı karşıya bırakmanın amaçlandığını kaydetti.

20190518_2_36504279_44563306_Web

İstanbul seçimlerinde sandıklarda imzasız tutanakların çıktığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunların hepsi seçim sonuçlarına etki edebilecek bir büyüklüğe sahip. Şimdi bize, 'buna itiraz etmeyin' deniyor. Bizi buraya miletin oyu getirdi ve ben onun bir oyuna dahi sahip çıkmak zorundayım. Birileri söyleyecek diye biz bu hakkımızı aramayacaksak, bu neyin önünü açar, bundan sonraki seçimlerde çok bağıranın galip geldiği bir durum oluşturur. Bu da demokrasiyi ortadan kaldırır. Bu da bir zafiyettir. Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı. Bu işin mağduru, 16 bin oyunun başka bir tarafa yazıldığı Binali Yıldırım'dır. Herkes önce iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırsın."

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini çok etkili bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, Şırnak'ta dün 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Savunma sanayinde yüzde 65 yerli üretime gelindiğinin altını çizen Soylu, "Türkiye huzur içinde olsun diye teröristlerin canını okuyoruz. Psikolojik olarak da terör gruplarına çok büyük darbe vuruyoruz." dedi.

(AA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı
Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusuEkrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu seçim istanbul seçimi

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

AK Parti'li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

AK Parti'li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ciddi tehdit' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.