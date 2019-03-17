HABER

Süleyman Soylu: "Seçimde hükümetimiz zafiyete uğrarsa..."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Ünalan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti’nin Ünalan Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, “Seçimlerden hemen sonra eğer hükümetimiz zafiyete uğrarsa Doğu ve Güneydoğu’da valileri, kaymakamları sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, itibarlarını altüst ederler. Oradaki belediyelerden yine dağa adam göndermeye, para göndermeye başlarlar. Yine bunlar şımarırlar, yine büyük şehirlerimiz huzursuzluk içerisinde olur. Bu sözleşmeyi yapan biz değiliz. Bu sözleşmeyi yapan millet değil, gaziler değil, şehitler değil. Bu sözleşmeyi yapan, 13 - 14 yaşındayken anasının kucağından alınıp dağa götürülüp, birileri tarafından taciz edilen, tecavüz edilen çocuklar da değil. Bu sözleşmeyi yapan açıktır. Ben hiç lafımı karnımda saklamadım, saklamayı da düşünmüyorum. Bu sözleşmeyi yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’dur, İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’dir, FETÖ’dür, PKK’dır, HDP’nin sözde vekilleridir” diye konuştu.
Konuşmasının ardından seçim otobüsüne binerek vatandaşlara bez torba ve oyuncak hediye eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sırada halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Başkan Aktaş’a Cumalıkızık moraliBaşkan Aktaş’a Cumalıkızık morali
Cumhur İttifakı’ndan Yenişehir’de gövde gösterisiCumhur İttifakı’ndan Yenişehir’de gövde gösterisi

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.