Süleyman Soylu Şırnak Namaz Dağı'nda askerlerle iftar yaptı, sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam iftarını Şırnak'ta görev yapan askerlerle açtı. Namaz Dağı'ndaki birliğe konuk olan Süleyman Soylu mehmetçikle yer sofrasında buluştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRPRİZ YAPTI

İftar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakan Süleyman Soylu'yu telefonla aradı. Tabur komutanlarına ve askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şu anda tam böyle terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah." dedi.

Askerlerin verdiği mücadeleyi takdir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin ortaya koyduğunuz duruşu, ortaya koyduğunuz mücadele Allah'a hamdolsun bizlere çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröre karşı verilen mücadelede teröristleri tamamen yıldırdığı gibi onları yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle de milletimizin size olan bağlılığını size olan sevgisini de devamlı artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin koronavirüs zamanında hem verdikleri destekten dolayı hem de teröre karşı verilen mücadele konusunda askerleri kutladı.