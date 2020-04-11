Süleyman Soylu: Sokağa çıkma yasağını erken saatte açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma akşamı 31 il için açıklanan sokağa çıkma yasağı kararının geç duyurulduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Soylu, "Tecrübe önümüzde. Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Süleyman Soylu, "Yasak kararını açıklayan ülkelerin (bu kararı) hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz?" diye konuştu.

"Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu (Marketlere akın eden insan sayısını) tespit edebiliyoruz. 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu..."

Muharrem Sarıkaya, geçmiş tüm kararlar gibi sokağa çıkma yasağı kararının da Koronavirüs Bilim Kurulu'nda uzun tartışmalardan sonra alındığını yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinin duyulması sonrası ilgili şehirlerde halk market ve fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu.