HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süleyman Soylu: Sokağa çıkma yasağını erken saatte açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı

Süleyman Soylu: Sokağa çıkma yasağını erken saatte açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı

11.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cuma akşamı 31 il için açıklanan sokağa çıkma yasağı kararının geç duyurulduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Soylu, "Tecrübe önümüzde. Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" dedi.

Süleyman Soylu: Sokağa çıkma yasağını erken saatte açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma akşamı 31 il için açıklanan sokağa çıkma yasağı kararının geç duyurulduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Soylu, "Tecrübe önümüzde. Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Süleyman Soylu, "Yasak kararını açıklayan ülkelerin (bu kararı) hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz?" diye konuştu.

"Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu (Marketlere akın eden insan sayısını) tespit edebiliyoruz. 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu..."

Muharrem Sarıkaya, geçmiş tüm kararlar gibi sokağa çıkma yasağı kararının da Koronavirüs Bilim Kurulu'nda uzun tartışmalardan sonra alındığını yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan ettiğinin duyulması sonrası ilgili şehirlerde halk market ve fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Kimi yerlerde sosyal mesafeye uyulmamıştı.

Yoğunluğun ortaya çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle genelgenin ilan ediliş şekli eleştirilmişti.

Özellikle sosyal medyada, virüsün yayılması için ortam oluşturulduğu yönündeki tepkiler de dile getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı'dan Cumartesi günü yapılan açıklamada, "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır" denildi.

Bakanlık, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem yapıldığını da açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü iller hangileri, yasak ne zaman bitecek?

Koronavirüs

PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Ozan'a hakkımı helal ettimAsitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Ozan'a hakkımı helal ettim
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Test sonucunu bekleyen korona şüphelisi pes dedirtti

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan adam dehşeti yaşattı

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Diğer Haberler
'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki

'Terlik almaya gidiyorum' diyen kadına Emniyet Müdürü'nden tepki

Son dakika: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek dağıtımı açıklaması

Yasak sonrası flaş ekmek açıklaması

Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Ozan'a hakkımı helal ettim

Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Ozan'a hakkımı helal ettim

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Karantinadan çıkan Nagihan: Ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildik

Ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildik

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.