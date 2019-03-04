Süleyman Soylu: Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa'da seçim mitingi düzenledi. Soylu'ya mitingde AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar eşlik etti.

Mitingde konuşan Süleyman Soylu, "Bundan 1 hafta önce DHKP-C ile ilgili İstanbul'da operasyon yapıldı. Uzun zamandır takip ediyorduk. Onlar, orada bir ine girip saklanacaklarını düşündüler. Bizimkiler inde de buldular. Türkiye sorumlusunu, biri yeşil, biri gri, bir gri toplam 8 kişiyi aldılar doğru hakimin önüne çıkardılar gereğini yaptılar." dedi.

"SEN LAFI SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLETENE BAKACAKSIN"

Bakan Soylu, “Ben mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesini tartışırken HDP için, 'bunların adamları adam değil ki, hep kadınları öne sürüyorlar.' dedim. Kadının birisi bize laf sokuşturacak. Dedi ki, 'Sizin askerleriniz ve polisleriniz işgal askerleridir' Bizim Hakkari'de ki, Şırnak'taki askerlerimize kendi ülkemizde 'işgal askerleri, işgal polisleri' diyor. Biz onun ağzının payını verdik. Orada ağzının payını aldı. Ama sen lafı söyleyene değil söyletene bakacaksın." ifadelerini kullandı.