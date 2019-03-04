HABER

Süleyman Soylu: Uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa'da seçim mitingi düzenledi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer Ayazağa'da seçim mitingi düzenledi. Soylu'ya mitingde AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar eşlik etti.

Mitingde konuşan Süleyman Soylu, "Bundan 1 hafta önce DHKP-C ile ilgili İstanbul'da operasyon yapıldı. Uzun zamandır takip ediyorduk. Onlar, orada bir ine girip saklanacaklarını düşündüler. Bizimkiler inde de buldular. Türkiye sorumlusunu, biri yeşil, biri gri, bir gri toplam 8 kişiyi aldılar doğru hakimin önüne çıkardılar gereğini yaptılar." dedi.

"SEN LAFI SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLETENE BAKACAKSIN"

Bakan Soylu, “Ben mecliste İçişleri Bakanlığı bütçesini tartışırken HDP için, 'bunların adamları adam değil ki, hep kadınları öne sürüyorlar.' dedim. Kadının birisi bize laf sokuşturacak. Dedi ki, 'Sizin askerleriniz ve polisleriniz işgal askerleridir' Bizim Hakkari'de ki, Şırnak'taki askerlerimize kendi ülkemizde 'işgal askerleri, işgal polisleri' diyor. Biz onun ağzının payını verdik. Orada ağzının payını aldı. Ama sen lafı söyleyene değil söyletene bakacaksın." ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU SATICISI 57 BİN KİŞİYİ HAPSE GÖNDERDİK"

Uyuşturucu satıcısı 57 bin kişiyi hapse gönderdiklerini belirten Soylu “2016 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 920. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941. Şimdi, Aralık ayı hariç 2018 941'den 491'e düştü. Kılıçdaroğlu onlara da sahip çıktı. 'Niye uyuşturucu satıcılarını alıyorsunuz?' dedi. 300 tane kimsenin bilmediği normal iş yapıyormuş gibi görünen uyuşturucu liderlerini kulaklarından tuttuk kodese gönderdik." diye konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YAKALAMALARINI YAPTIK"

Soylu, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 1 günde 7.2 ton esrar daha şimdi. 10-15 gün oluyor 1,5 ton eroin, bin 250 kilo eroin, bin 200 kilo eroin, 1 tonu aşkın kokain. Dünyada Avrupa'da böyle yakalamalar yok hiçbir ülkede. Buradan söyledim tekrar söylüyorum; Milletimizi, ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı rahatsız eden uyuşturucu satıcılarıyla onların o liderlerini yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz." şeklinde konuştu.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdiKocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi
Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yokÖzgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de akrabasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi

Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Aydın'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.