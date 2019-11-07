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Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 08:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ arasındaki 'göçmen' polemiği büyüyor. İçişleri Bakanı Soylu, halkı Suriyelilere karşı kışkırtmakla suçladığı İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ için "bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin" dedi. Özdağ'dan ise jet yanıt geldi. Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, “Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ile İYİ Partili Ümit Özdağ Suriyeli sorunu üzerinden kapıştı. Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Soylu, Özdağ'ı kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ve tahrik etmekle suçladı.

'BİZ VERİLERLE YALANMAKTAN USANDIK'

Özdağ'ı felaket senaryoları ortaya koymakla eleştiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Profesör olması cahil olmasını engellemez ki. Yerleştirmeye çalıştıkları fikir 'hepsi gidecek mi, gitmeyecek mi.' Toplumu buna şartlamaya, bir cadı avına motive etmeye çalışıyorlar. Göç genel müdürlüğümüz twitter hesabından bunlara cevap veriyor, biz verilerle yalanlamaktan usandık, ne yazık ki bu kişiler bu tezviratlarından bıkmadılar. Bu iftiralardan yalanlardan bıkmadılar usanmadılar.

'BU ADAMI DOKTORLARA TEDAVİ ETTİRİN'

Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Bu adamın yalanlarını, biraz bu adama karşı dostluğunuz varsa yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin. Bu adamın tedaviye ihtiyacı var hasta. Mazlum insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Eğer aynı siyasi partiye mensupsanız, başta genel başkana buradan çağrıda bulunuyorum ne olursunuz bu adamın başka işleri de var bunu sizler de biliyorsunuz. Bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Bunu masum insanlarla uğraşmaktan alıkoyun. Attığı tweetlerle sosyal medyadaki sapkın yaklaşımlarından uzaklaştırmaya çalışın. Bunu göçle ilgilenen birisi olarak söylüyorum. Bu adamı Türkiye’nin bu politikalarının yakasından ne olursunuz düşürün.”

ÖZDAĞ'DAN JET YANIT: ÇIK TV'DE KARŞIMA! KORKMA BU KADAR

Soylu'nun sert sözlerle eleştirdiği Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, "Süleyman Soylu yalan söylüyorsun. Bir tane kışkırtma konuşmam,twıtım varsa mahkemeye suç duyurusunda bulun. Tekrar ediyorum. Korkak bir adam değilsen çık Tv'de karşıma konuşalim. Korkma bu kadar" ifadelerini kullandı.

UMIT OZDAG

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