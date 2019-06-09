Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı VIP çıkışında, 'millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan Mehmet Ali Sivaz, "Akıllı ol" diye seslendi. Kalabalıkta yer alanlar, elleriyle Sivaz'ın ağzını kapamaya çalışırken, Bakan Soylu da 'Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı; Fatih'in torunu, Soylu Süleyman' sloganlarıyla makam aracına binerek, havalimanından ayrıldı. Soylu, yaşananları bayramlaşma töreninde kınayarak, "Yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

Mehmet Ali Sivaz'ın, Bakan Soylu'ya "Akıllı ol" diye seslendiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kalabalıkta yer alan bazı partililerin, Sivaz'ın ağzını elleriyle kapatmaya çalıştığı görüldü.

VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU

Trabzon Valiliği'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, Mehmet Ali Sivaz hakkında, 'tehdit' suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: