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Süleyman Soylu'yu ağlatan o an!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Batman'da şehit Birol Öztekin'in cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşine başsağlığı dileğinde bulunurken gözyaşlarına boğuldu. Öztekin Dİyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede "Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Kahrolsun PKK'' sloganları atıldı

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde defnedildi.

Batman'dan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilen şehit Öztekin'in (50) cenazesi, Cami Kebir Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından vatandaşların omuzlarında Kemertaş Mezarlığı'na götürüldü.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ'

Camiden mezarlığa kadar yürüyüş yapan vatandaşlar sık sık tekbir getirerek ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Kahrolsun PKK'' sloganları attı.

Mezarlık önünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, şehidin yakınları ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

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Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

BAKAN SOYLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kemertaş Mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, şehidin cenazesini bir müddet omzunda taşıdı. Şehidin eşi Selda Öztekin'e sarılan Soylu, başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan başsağlığında bulunurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Öztekin'in, 2014 yılından bu yana Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

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Batman'da dün akşam Hilal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Öztekin kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, evdeki 4 yaşındaki çocuğu rehin alarak kendisine siper etmesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği belirlenmişti.


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Şehit Cenazesi Süleyman Soylu şehit birol öztekin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
soylu kadar tiyatrocusunu görmedim.
ağla ağlaa
allah rahmet eylesin mekanı cennettir şehidimizin ailesine rabbim sabırlar versin onlar sayesinde çoluğumuz çocuğumuzla rahat bir yaşam sürüyoruz hakları ödenmez
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