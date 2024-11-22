Süleyman Soylu'yu kahkahaya boğan sözler Fatih Portakal'ın da fikrini değiştirdi: Ben utandım!

TBMM'de bütçe görüşmeleri hemen her yıl gerginliklerle gündeme gelir ancak dün bu ezber bozuldu. Mecliste İç güvenlik düzenlemeleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu görüşülüyordu. Oturumu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yönetiyordu, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu söz aldı...

SOYLU'YU KAHKAYA BOĞAN YANIT

Soylu'nun konuşma süresi sona erince mikrofonu bir anda kapandı ancak cümlesini tamamlamak istedi. Bunun üzerine Önder "Mikrofonu açalım" diyerek Soylu'ya ek süre tanıdı. Soylu konuşmasına devam etmeden önce Önder'e hitaben "Hakkını helal et" dedi. Önder "O başka mesele deyince" Soylu kendini tutamayıp kahkaha attı. Diğer vekiller de Meclisteki bu renkli anlara gülerek katıldı.

ÖNDER DE KENDİNİ TUTAMADI

Daha sonra oturumu yönetmeye devam eden Sırrı Süreyya Önder de kendini gülmekten alıkoyamadı. Önder şu sözleriyle oturuma damgasını vurdu:

"Helallik girince şase yaptım. Helallik ne ki... Benden yana bana kimin hakkın geçmişse helal olsun. Benim şahsi bir derdim yoktur. Olamaz. Hapishaneler de memlekettendir. Önemli olan bu ülkenin kardeşliğini ortak geleceğini sağlamaktır."

ÖNDER'İ DUYAN FATİH PORTAKAL: BEN UTANDIM

TBMM'nin bu neşeli oturumu gündem olurken gazeteci Fatih Portakal'dan da ilginç bir yorum geldi. Sözcü TV ana haber bülteninde 'helallik' diyaloğunu yorumlayan Portakal, "Ben utandım" diyerek dikkat çekti.

Sırrı Süreyya Önder ile iki kez karşılaştığını belirten Portakal, kendisini "nüktedan bir insan" olarak niteledi ve "Böyle bir insanı tanıdığım için de kendimi çok şanlı hissediyorum" dedi.

PORTAKAL'IN FİKRİ DEĞİŞTİ: ARTIK SIRRI AĞABEY GİBİ DÜŞÜNECEĞİM

57 yaşında olduğunu vurgulayıp zaman zaman "Ey yönetenler bir gün benden helallik isterseniz size helallik vermeyeceğim" dediğini dile getiren Portakal, Önder'i duyduktan sonra düşüncesinin değiştiğini şöyle anlattı:

"Sırrı ağabey bu cümleyi kurduğunda ben utandım, biliyor musunuz. 57 yaşında bir Fatih Portakal olarak, bundan sonra benden helallik isterlerse Sırrı ağabey gibi düşüneceğim ve 'Neden vermeyeyim' diyeceğim. İşte insan insanı bu şekilde eğitiyor."