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  4. 'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!

'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

Bursa’da bekçi olmak isteyen şahsı ’’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu tanıyorum, yardımcı olurum" diyerek dolandıran şahıs tutuklandı. Şüpheli F.Ş. ifadesinde iddiaları reddederek, sosyal medya hesabındaki devlet büyükleriyle olan paylaşımlarından dolayı insanların bu şekilde kanıya varmış olabileceklerini ve şahsın gönderdiği 5 bin 725 lirayı da hediye amaçlı kabul ettiğini savundu.

'Süleyman Soylu'yu tanıyorum' diyerek dolandırdı! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti!

Alınan bilgiye göre, Bursa’da pazarcılık yapan A.A, aynı mesleği yapan M.D. aracılığıyla kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan F.Ş. ile tanıştı. Bekçi olmak isteyen A.A, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu tanıdığını ve yardımcı olabileceğini söyleyen F.Ş’ye 5 bin 725 lira para verdi. Kısa bir süre sonra kandırıldığını anlayan A.A, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne giderek F.Ş’den şikayetçi oldu. Konuyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu İstanbul’da ikamet eden F.Ş. yakalandı.

Şüpheli F.Ş. ifadesinde iddiaları reddederek, sosyal medya hesabındaki devlet büyükleriyle olan paylaşımlarından dolayı insanların bu şekilde kanıya varmış olabileceklerini, A.A’yı şüpheli M.D. vasıtasıyla tanıdığını söyledi.

Zanlı, A.A’nın bekçilik sınavına girmek istediğini ancak boyunun kısa olması nedeniyle giremediğini öğrenince İstanbul’da bulunan bir hastaneden gerekli raporu aldırabileceğini söylediğini, müşteki şahsın gönderdiği 5 bin 725 lirayı da kendisinin talep etmediğini, müştekinin hediye olarak gönderdiğini iddia etti.

Daha önce aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve bundan dolayı hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilen F.Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bekçi Süleyman Soylu dolandırıcılık

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