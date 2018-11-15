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Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda bu yıl bin 289 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Örgüte katılımın son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Soylu, "Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı. Öte yandan şehir trafiğiyle ilgili de konuşan Soylu "Hedefimiz şehir içi trafiğin belediyelere devri" dedi.

İiçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayımız da şu an itibariyle 664 olup 98 okulda da çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 12 bin 764 akaryakıt istasyonunun da PTS ve POLNET entegrasyonu tamamlanmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık

BEKÇİ KADROLARI

Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır

ÖRGÜTE KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür.

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.

101 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94’ü PKK, 7’si FETÖ iltisaklıydı

Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de halen görevden uzaklaştırılmıştır. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup, 14 bin 758 kişi ise halen tutuklu durumdadır

DEAŞ terör örgütü, 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar ülkemizde tek bir eylem yapamamıştır. DEAŞ’a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır

100 ÜST DÜZEY TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı 5'i mavi 6'sı yeşil 8'i turuncu 41'i gri 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir. Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377’dir. Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ

Hedefimiz şehir içi trafiğin belediyelere devri.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür.

Halen ülkemizde 4,7 milyon yabancı bulunmakta olup, bunların 3 milyon 594 bini geçici koruma altındaki Suriyelilerdir.

Ayrıntılar geliyor...

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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu trafik Suriyeli PKK

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Öldürülse ne olucak Kemal bey pkk lılarıda hastanede ziyaret ettik diyor yine gider ziyaret eder. kemal beyi destekleyenlerde adaletten bahsediyor.
heeeee heeee öyledir.. dolar da düştü. ekonomimiz büyüdü... Akkoyun masallarına koyunlar da doydu artık..
bitirdik dediniz şimdiki açıklamaya bak abd'de bile başkan 2 dönem sonra yeni birisi 17 yıl kaç dönem yapıyor bu insanlar ne akılla size oy veriyor özel bir bankanın müdürü bile çevre edinmesin diye belli dönemlerde değişiyor ben bu halkı anlamıyorum yeni bir yüz lazım anlayın artık ülke mahfoldu bu kadar da olmaz
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