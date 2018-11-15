Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

İiçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Güvenlik kameralarıyla entegre olan okul sayımız da şu an itibariyle 664 olup 98 okulda da çalışmalar sürmektedir. Ayrıca 12 bin 764 akaryakıt istasyonunun da PTS ve POLNET entegrasyonu tamamlanmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık

BEKÇİ KADROLARI

Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır

ÖRGÜTE KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür.

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.