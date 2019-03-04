SÜLEYMAN SOYLU ZEYTİNBURNU'NDA KONUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu İstasyon Meydanı'nda miting düzenledi. Mitinge AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy da katıldı.

Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'a tarihinin en yüksek polisini vereceğiz. 2-3 gün sonra 15 bin polis alıyoruz. 5 bin polisi İstanbul'a vereceğiz. Artık hem polisimiz rahat çalışsın hem milletimiz rahat çalışsın. Çünkü bu FETÖ'den dolayı azalma olmuştu. İhraçlar olmuştu. İçimizdekileri ayıklamıştık. Onu bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. İstanbul'a bin bekçi daha vereceğiz. Geceleri daha huzurlu olacak. Bu istikrar için bizim kuvvete, güce ihtiyacımız var. Bizim bu istikrarı devam ettirmeye ihtiyacımız var. 2023 için 2053 için,2071 için" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mitingden detaylar

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

