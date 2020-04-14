Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifası, siyasette hangi sonuçları doğurabilir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dönen sürpriz istifa kararının AKP'ye nasıl yansıyacağı merak konusu. Birçok yorumcuya göre, sokağa çıkma yasağının zamanlamasına ilişkin hatanın sorumluluğunu üstlenerek istifa eden Soylu, bu hamleyle Erdoğan'ın "vazgeçemediği" isim olarak partideki konumunu güçlendirdi. Ancak AKP içinde bir grup, Soylu'nun zorlu bir süreçten geçilirken "istifa krizi" yaratmasını eleştiriyor. Parti içinde, Erdoğan'ın "Ben istifa etmek istiyorum" diyenlere fırsat tanımadığı ifade edilerek, "Şu anda istifayı kabul etmemiş olması, (Soylu'nun) birkaç ay sonra görevden alınmayacağı anlamına gelmiyor" yorumlarına yol açıyor. İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu, Pazartesi günü itibarıyla, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" diyerek görevine dönerken, aynı gün Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısına da katıldı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1249627175713734660 İstifadan vazgeçirme trafiği Kulislere yansıyan bilgilere göre bu sürece kolay gelinmedi. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre Soylu, istifa kararını açıklamadan önce Erdoğan'la telefonla görüşerek, sokağa çıkma kararının zamanlamasına ilişkin hatanın sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek, istifa kararı aldığını ifade etti. Erdoğan'ın buna gerek olmadığını belirtmesine karşın Soylu, telefonu kapatıp, Twitter üzerinden istifasını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ile Soylu arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütüldü. İçişleri Bakanı, istifadan vazgeçmesi için ikna edildi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı ile yüz yüze görüşmek isteyen Erdoğan, Soylu'dan hemen İstanbul'a hareket etmesini talep etti. Soylu'nun, Pazartesi günü gelebileceğini belirtmesine karşın Erdoğan'ın ısrarı üzerine hemen İstanbul'a hareket ettiği ve krizin aşıldığı belirtiliyor. Yalnız mı bırakıldı? AKP'de, Soylu'nun istifa kararında, sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili eleştiriler karşısında yalnız bırakılmasının etkili olduğu ifade ediliyor.