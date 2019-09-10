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Süleyman Turan'a ünlü isimler bu sözlerle veda etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlülerin mesajları...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan, geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunun Turan'ın acı haberi ünlü isimleri yasa boğdu.

1971 senesinde Yılmaz Güney ile birlikte rol aldığı “Yarın Son Gündür” adlı filmdeki rolü ile 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Turan'ın ölüm haberi herkesi şoke etti

Turan 1972 yılında Antalya Film Festivali'nde, “Güllü” ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini aldı. 70′li yıllarda sinemadan uzaklaşan Süleyman Turan, birçok TV dizisi için de kamera karşısına geçmişti.

O günden bugüne hayatına girdiği pek çok insanı ölüm haberiyle yasa boğan Turan'ın ardından ünlüler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte ünlülerin mesajları...


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Süleyman Turan Süleyman Turan ölüm

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