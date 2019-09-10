Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Türk sinemasına çok sayıda film ile katkıda bulunan Yeşilçam’ın usta oyuncularından Süleyman Turan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Yaşamını yitiren sanatçı kariyeri boyunca 150’den fazla filmde rol almıştı. İşte Süleyman Turan’ın kariyerinden detaylar ve Süleyman Turan filmleri listesi...
SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?
Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler, kitap kapakları hazırladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti. 1963 yılında bir derginin açtığı yarışmayı kazanarak sinemada yer aldı. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Süleyman Turan, üç film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.
SÜLEYMAN TURAN FİLMLERİ
- Son Bir Aşk (2015)
- Yahşi Batı (2010)
- Sonsuz 2009
- Kabadayı (film) 2007
- Yılan Hikayesi 1999 2002
- Sırılsıklam 1998
- Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997
- Aylaklar 1994
- Kimsesizler 1994
- Yıldızlar Gece Büyür 1991
- Acı 1988
- Es Deli Rüzgar 1988
- 077 Hızır - Acil Servis 1988
- Bir Çember Kırılırken 1987
- Kuruluş / Osmancık 1987
- Sevdim Seni 1987
- Vurmayın 1987
- Yapayalnız 1986
- Kıskaç 1986
- Acı Sevda 1985
- Sosyete Şaban 1985
- Alkol 1985
- Acımak 1985
- Kaçış 1985
- Acıların Çocuğu 1985
- Kanun Adamı 1985
- Kadın Bir Defa Sever 1984
- Ayşem 1984
- Ejderin İntikamı 1984
- Darbe 1984
- Halk Düşmanı 1984
- Dönme Dolap 1983
- Gizli Kuvvet 1983
- Bataklıkta Bir Gül 1983
- Kurban 1983
- Küçük Ağa 1983
- Şaka Yapma 1981
- Bay Alkolü Takdimimdir 1981
- Köşe Kapmaca 1979
- Vah Başımıza Gelenler 1979
- Kalleş Adam 1979
- Üç Tatlı Bela 1979
- Cevriyem 1978
- Yüz Numaralı Adam 1978
- Sevgili Dayım 1977
- Hatasız Kul Olmaz 1977
- Lanet / İlenç 1977
- Bir Adam Yaratmak 1977
- Delicesine 1976
- Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
- Gel Barışalım 1976
- İzin 1975
- Delicesine 1975
- Tatlı Tatlı 1975
- Fıstıklar 1975
- Gördüğün Yerde Vur 1975
- Haydi Gençlik Hop Hop 1975
- Panik 1975
- Yatak Hikayemiz 1975
- Gece Kuşu Zehra 1975
- Çapkın Hırsız 1975
- Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975
- Dayı 1974
- İstek 1974
- Yalnız Adam 1974
- Reisin Kızı 1974
- Hostes 1974
- Kısmet 1974
- Kara Pençe'nin İntikamı 1973
- Düşman 1973
- Öksüzler 1973
- Siyah Gelinlik 1973
- Kara Pençe 1973
- Kaderim Kanla Yazıldı 1973
- Ben Böyle Doğdum 1973
- Katran Bebek 1973
- Yabancı 1973
- Zalim 1973
- Ölüm Satanlar 1973
- Elveda Meyhaneci 1972
- Aşk Fırtınası 1972
- Delioğlan 1972
- Gece 1972
- Bir Aşk Bin Ölüm 1972
- Şehmuz 1972
- Hayatımın En Güzel Yılları 1972
- Çöl Kartalı 1972
- Korkusuz Kaptan Swing 1971
- Yarın Son Gündür 1971
- Yedi Kocalı Hürmüz 1971
- Asrın Kadını 1971
- Çıngar Başlıyor 1971
- Güllü 1971
- Kalleşlere Af Yok 1971
- Ölüm Korkusu 1971
- Sevimli Hırsız 1971
- Kinova - Demir Yumruk 1971
- Üç Öfkeli Adam 1971
- Üç Kabadayı 1971
- On Küçük Şeytan 1971
- Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
- Kaderin Ağları 1970
- Devler Geliyor 1970
- Mağrur Kadın 1970
- Kalbimin Efendisi 1970
- Gölgedeki Adam 1970
- Üç Kral Serseri 1970
- Küçük Hanımın Şoförü 1970
- Akrep Tuzağı 1970
- Dikkat Kan Aranıyor 1970
- Yeşil Kurbağalar 1970
- Gönül Meyhanesi 1970
- Tatlı Meleğim 1970
- Çakırcalı Mehmet Efe 1969
- Öldüren Aşk 1969
- Boş Çerçeve 1969
- Damga 1969
- Kahraman Delikanlı 1969
- Muhabbet Kuşu 1969
- Bir Çirkin Adam 1969
- Kan Su Gibi Akacak 1969
- Gül ve Şeker 1968
- Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968
- İngiliz Kemal 1968
- Gönüllü Kahramanlar 1968
- Korkusuz Yabancı 1968
- Tek Kurşun 1968
- Aşkım Günahımdır 1968
- Kezban 1968
- Maskeli Beşler 1968
- Karaoğlan Yeşil Ejder 1967
- Hindistan Cevizi 1967
- Silahsız Dövüşelim 1967
- Zehirli Hayat 1967
- Sinekli Bakkal 1967
- Aslan Yürekli Reşat 1967
- Demir Yumruklu Üçler 1967
- Erkek Adam Sözünde Durur 1967
- Yıkılan Yuva 1967
- Yarın Çok Geç Olacak 1967
- Kardeş Kavgası 1967
- Serseri 1967
- Üç Sevdalı Kız 1967
- Denizciler Geliyor 1966
- Siyahlı Kadın 1966
- Meleklerin İntikamı 1966
- Vatan Kurtaran Aslan 1966
- Fatih'in Fedaisi 1966
- İntikam Ateşi 1966
- Fırtına Beşler 1966
- Ölüm Yaklaşıyor 1966
- İhtiras Kurbanları 1966
- Altın Küpeler 1966
- Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
- Sevgili Öğretmenim 1965
- Artık Düşman Değiliz 1965
- Garip Bir İzdivaç 1965
- Bir Gönül Oyunu 1965
- Babamız Evleniyor 1965
- Severek Ölenler 1965
- Beş Şeker Kız 1964
- Gençlik Rüzgarı 1964
- Bana Derler Külhanlı 1964
- Muhteşem Serseri 1964
- Gecelerin Kadını 1964
- Koçum Benim 1964
- Hızır Dede 1964
- Kral Arkadaşım 1964
- Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964
- Sayın Bayan 1963
- Beyaz Güvercin 1963
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
- 1971 Adana Altın Koza Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Yarın Son Gündür
- 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Güllü
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