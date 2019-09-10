SÜLEYMAN TURAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Turan'ın cenazesi, yakınları tarafından buradan alınarak Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

