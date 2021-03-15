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Süleymani'nin İran için petrol satışı yaptığı ortaya çıktı!

15.03.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Süleymani'nin İran için petrol satışı yaptığı ortaya çıktı!

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, petrol ihracatı için birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Sadece komutan Kasım Süleymani bir süre bize yardım etti." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin geçen yıl Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin petrol satışında da rol aldığını belirtti.

Khabaronline haber sitesine göre Cihangiri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bünyesinde ABD yaptırımlarını delme amacıyla kurulan Yaptırımla Mücadele Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cihangiri, "Yaptırımla Mücadele Kurulunda yaptırımların nasıl delineceği ve riskleri ele alınıyor. (Petrol) Nasıl satılacak, gemilere hangi bayraklar takılacak gibi... Bu şartlarda petrol satmayı kabul edenler risk almışlar demektir." ifadelerini kullandı.

Petrol ihracatı için birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Cihangiri, "Bunlardan hiçbiri bir varil dahi satamadı. Sadece komutan Kasım Süleymani bir süre bize yardım etti." dedi.

İran'ın petrol ihracatı, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasıyla büyük ölçüde azalmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.

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İran

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