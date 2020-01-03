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  4. Süleymani suikastinin ardından bir grup Irak'ta sevinç gösterisi düzenledi

Süleymani suikastinin ardından bir grup Irak'ta sevinç gösterisi düzenledi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Tahrir Meydanı'nda bir grup, sevinç gösterisi yaptı.

Süleymani suikastinin ardından bir grup Irak'ta sevinç gösterisi düzenledi

Irak'ta sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentteki Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı taşıyan bir grup gösterici, Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in öldürüldüğü teyit edildi.

Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

Irak hükümetinden ise Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi sonrası henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
süleymani suikast Bağdat Sevinç Gösterisi

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