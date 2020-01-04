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  4. Süleymani ve El Mühendis İçin Irak'ta Cenaze Töreni Düzenlendi

Süleymani ve El Mühendis İçin Irak'ta Cenaze Töreni Düzenlendi

04.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İranlı general Kasım Süleymani ve Halk Seferberlik Güçleri komutan yardımcısı Mehdi El Mühendis için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Süleymani ve El Mühendis İçin Irak'ta Cenaze Töreni Düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İranlı general Kasım Süleymani ve Halk Seferberlik Güçleri komutan yardımcısı Mehdi El Mühendis için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Bağdat’ta başlayan cenaze töreninin Kerbela’da devam etmesi ardından da Necef’te son bulması bekleniyor.

Kasım Süleymani’nin naaşı Kerbela’dan sonra İran’ın başkenti Tahran’a götürülecek. Burada İran’ın Dini Lideri Hamaney’in de katılacağı bir cenaze töreni daha yapılacak Süleymani’nin daha sonra doğum yeri olan Kerman şehrinde toprağa verilecek.

Cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi de katıldı. Cenazede ayrıca Irak eski Başbakanı Nuri El-Maliki de ve çok sayıda Iraklı siyasetçi yer aldı. Cenazeye katılanların büyük kısmının siyah kıyafetler giydiği görüldü. Yürüyüş yapan binlerce kişi bir taraftan Amerika ve İsrail karşıtı sloganlar atarken ellerinde Süleymani’nin liderliğini yaptığı Irak Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Haşdi Şabi’ye ait bayrak ve flamalar taşıdılar.

İran Devrim Muhafızları’nın seçkin birliği olarak bilinen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran destekli Halk Seferberlik Güçleri komutan yardımcısı Mehdi El Mühendis, Cuma sabahı Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

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