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  4. Süleymani'nin Cenaze Töreninde İzdiham Nedeniyle Ölü ve Yaralılar Var

Süleymani'nin Cenaze Töreninde İzdiham Nedeniyle Ölü ve Yaralılar Var

07.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Süleymani için Kirman’da düzenlenen cenaze törenine yüzbinlerce kişi katılırken oluşan izdiham nedeniyle en az 35 kişinin hayatını kaybettiği 50’ye yakın kişinin de yaralandığı haber veriliyor

Süleymani'nin Cenaze Töreninde İzdiham Nedeniyle Ölü ve Yaralılar Var

Cuma günü Amerika’nın düzenlediği hava saldırısıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülen İranli General Kasım Süleymani, bugün doğduğu şehir olan Kirman’da defnediliyor.

Süleymani için Kirman’da düzenlenen cenaze törenine yüzbinlerce kişi katılırken oluşan izdiham nedeniyle en az 35 kişinin hayatını kaybettiği 50’ye yakın kişinin de yaralandığı haber veriliyor.

Cenaze töreni ve şehirde düzenlenen yürüyüşü canlı yayınlayan Irak Devlet Televizyonu, izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran’ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV’de benzer şekilde törende izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtti.

İran Acil Durumlar Bakanlığı da cenaze töreninde ölen ve yaralananlar olduğunu doğruladı ancak net bir sayı açıklamadı.

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