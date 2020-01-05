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  4. Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi

Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Süleymani'nin naaşı İran'a getirilirken, ABD Başkanı Trump İran'a yeni tehditlerde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin ardından diplomasi trafiği devam etse de ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni tehditler geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD-İran arasındaki tansiyonu daha da arttıracak açıklamalarda bulundu.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Süleymani'nin ABD vatandaşı ve İranlı binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek İran'ı uyardı.

Trump "Eğer İran herhangi bir Amerikalıya, ya da Amerikan varlıklarına saldırırsa bazıları çok üst düzey ve İran, İran kültürü için çok önemli 52 tane İran mevkisi belirledik (uzun yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) ve bu hedefler ve İran çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacak. ABD başka tehdit istemiyor" dedi.

Naaş Ahvaz'a getirildi

Öte yandan Süleymani'nin naaşının İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentine ulaştığı bildirildi. Yas tutan İranlıların Süleymani'nin tabutunu taşıdığı aktarıldı. İran yarı resmi haber ajansı İSNA Ahvaz'da toplananların "Amerika'ya ölüm" sloganları attığını bildirdi.

İranlı yetkililerin Süleymani'nin naaşını resmi yas törenleri için daha sonra Meşhed, Tahran ve Kum kentlerine de götürmeyi planladığı belirtildi. Süleymani'nin Salı günü doğduğu kent olan Kirman şehrinde toprağa verileceği bildirildi. Irak'ta da Cumartesi günü yas tutanlar sokaklardaydı.

Diğer taraftan Avrupalı liderlerden itidal çağrısı gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İran ile görüşme yapılması da dahil olmak üzere tansiyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İran'ın tepkisi bekleniyor

İran, Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu. Saldırı sonrası üç gün yas ilan edilmişti. İran'ın tepkisini üç günlük yas sonrası vermesi bekleniyor.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile düzenlenen operasyon, Ortadoğu'da yeni bir savaşın patlak vermesi endişesine neden olmuştu.

62 yaşındaki Süleymani, Tahran yönetiminin Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu'daki askeri politikalarına yön veren isimlerin başında geliyordu. Süleymani, son 20 yıl içerisinde bölgede ABD güçleri ve müttefiklerine yönelik düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuluyordu.

AP, AFP / SSB, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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