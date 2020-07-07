“Süleymani’nin Öldürüldüğü Operasyon Yasal Değildi”

BM İnsan Hakları Özel Raportörü, ABD tarafından Ocak ayında Irak’ta düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Kasım Süleymani’nin yanı sıra dokuz kişinin öldüğü İHA saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşüne vardı.

Keyfi infazlar üzerinde çalışan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD’nin Süleymani’nin konvoyuna yönelik saldırıyı meşru göstermek için çıkarlarına yönelik süregelen saldırı olduğunu kanıtlayacak delilleri sunmakta başarısız olduğunu bildirdi.

Callamard hazırladığı raporda saldırının BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini bildirdi ve silahlı drone’lar ile yapılan hedefli saldırıların hesabının sorulması, bu silahlar için kapsamlı regülasyonlar getirilmesi çağrısı yaptı.

Callamard, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Drone’lar konusunda dünya hassas bir dönemde ve bardağı taşıran son noktaya yakın… Güvenlik Konseyi eyleme geçmekte yetersiz kalıyor. Uluslararası toplum kasten ya da değil; büyük ölçüde sessiz kalıyor” diye konuştu.

ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden iki yıl önce çıkmıştı