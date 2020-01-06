HABER
  4. Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda

Şii nüfusun fazla olduğu Nijerya'da, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra polis ülkede olası şiddet eylemlerine karşı alarma geçti.

Nijerya Polis Genel Müfettişi Muhammed Adamu, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ülkede yaşanabilecek şiddet eylemlerine karşı önlem amacıyla güvenlik güçlerinin her bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Adamu, "Vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların özellikle diplomatların ve yabancı misyon temsilcilerin güvenliği için her noktada polis memurları stratejik olarak konuşlandırıldı." dedi.

- Nijerya'da Şiiliğin yeri

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya aynı zamanda kıtadaki en yoğun Müslüman nüfusu da ev sahipliği yapıyor.

Nijerya'da çoğunlukla Maliki mezhebine bağlı Sünnilerin oluşturduğu Sufiler, Vehhabi grupların yanı sıra 1980'lerde İran devriminden etkilenen Nijeryalı din adamı İbrahim ez-Zakzaki tarafından yayılan Şiilik de varlık gösteriyor.

Ülkede Şiiliğin yayılmasıyla Zakzaki'nin liderliğini yaptığı Nijerya İslami Hareketi (IMN), "Nijerya'nın Afrika'da yeni bir İran'a dönüşme" ihtimaline dair endişeleri de artırdı.

Bu endişe, Nijerya ordusunu ve ülke yönetimini, IMN ve liderine karşı sert bir tutum takınmaya yöneltti.

Güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Zakzaki ve destekçilerini hedef alan bir operasyon düzenlemişti.

Ordu, operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmiş, MN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri Temmuz 2019'da yasaklanmıştı.

- İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)
Isparta karla mücadele ediyorIsparta karla mücadele ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Afyonkarahisar'da çuvalın içinde çürümüş ceset bulundu!

Afyonkarahisar'da çuvalın içinde çürümüş ceset bulundu!

Ankara kar yağışı etkili oluyor! Ulaşım aksadı, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ankara kara teslim!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davayla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili flaş karar!

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Erdoğan'dan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.