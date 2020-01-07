Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım eder mi?

İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesinin etkilerinin, ABD iç siyasetine uzanması kaçınılmazdı. Bugünlerde her gelişme, bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin siyasi malzemesi haline geliyor ve bu son olay da şüphesiz çok büyük bir konu.

İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, uzun dönemli sonuçları büyük ölçüde İran'ın bu saldırıya vereceği cevabın şekli ve sonrasında yaşanacak çatışmaların ciddiyeti belirleyecek.

Eğer hepsinin sonunda ABD Irak'tan çekilirse, işler tersine döner ve "şahinler" uğultu koparırken, müdaheleci siyaset istemeyenler bunu kutlar.

Kısa vadede ise hem bir aydan kısa bir süre sonra başlayacak olan Demokrat başkan adayı seçim sürecinde, hem de Kasım'daki başkanlık seçiminde olası etkilerini halihazırda görmek mümkün.

Savaş başkanı mı?

Genellikle, çok büyük bir uluslararası krizle karşı karşıya kalan ABD başkanlarının halk desteği kısa vadede artıyor.

1991 Körfez Savaşı, yarattığı "bayrak etrafında toplanma etkisi" ile George HW Bush'un pozisyonunu güçlendirmişti. Oğlu George W Bush'a olan destek de 11 Eylül saldırılarından birkaç gün sonra ve Afganistan işgali ile, hiç olmadığı kadar artmıştı.