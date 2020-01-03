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  4. Süleymani'nin Öldürülmesine İran ve Ortadoğu'dan Tepkiler

Süleymani'nin Öldürülmesine İran ve Ortadoğu'dan Tepkiler

03.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine İran, Irak ve Filistin'den tepkiler yükseldi

Süleymani'nin Öldürülmesine İran ve Ortadoğu'dan Tepkiler

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada “Tüm düşmanlar bilmeliler ki direniş cihadı katlanan bir motivasyonla devam edecektir ve bu kutsal savaşta savaşçıları, mutlak bir zafer beklemektedir” ifadelerini kullandı. Hamaney Twitter hesabından da paylaştığı mesajında “Generalimizin ölümü çok acı. Süren mücadele ve nihai zaferse katiller ve suçlular açısından çok daha acı olacak” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Süleymani’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Süleymani’nin şehit olması İran’ı, Amerika’nın yayılmacılığı ve İslami değerlerimizi savunma konusundaki direnişimizi daha da kararlı hale getirecektir. İran ve bölgede bağımsızlığını arayan diğer ülkeler bunun intikamını alacaklardır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bir değerlendirmede bulundu ve “Amerika terörist kuvvetlerinin vahşeti ve aptallığı hiç şüphe yok ki direnişi bölgede ve tüm dünyada daha da başarılı bir hale getirecektir” dedi. Twiter hesabından da açıklamalarda bulunan Zarif buradan paylaştığı mesajında da Süleymani’nin suikaste uğramasının son derece tehlikeli bir adım olduğunu ve Amerika’nın bu girişimin sonuçlarından sorumlu olacağını dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları’nın eski komutanı Muhsen Rezai de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Süleymani’nin şehit kardeşlerinin arasına dahil olduğunu ancak Amerika’dan sert şekilde intikam alacaklarını dile getirdi.

Süleymani’nin öldürülmesine Irak’tan da tepkiler yükseldi. Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi yaptığı açıklamada, Bağdat Havalimanı civarındaki hava saldırısının Irak’a karşı bir hareket olduğunu ve egemenlik haklarının ihlali olduğunu söyledi. Mehdi, operasyonun Amerika kuvvetlerinin Irak’ta bulunmasına dair anlaşma ve kurallara da aykırı olduğunu belirtti.

Iraklı Şii Lider Mukteda El Sadr da yaptığı açıklamada hem İran’ın hem Amerika’nın Irak’a müdahalesine tepki gösterdi ve “Irak’taki direnişin lideri olarak tüm mücahitlere özellikle Mehdi Ordusu’na, Vaad Edilen Gün Tugayı’na ve diğer tüm gruplara Irak’ı savunmaya hazır olmayı emrediyorum” dedi.

Filistin’de Hamas’ın Sözcüsü Basim Naim de sosyal medyada yaptığı açıklamada bu suikastın bölgede istikrar ve huzur dışında her tür ihtimale kapı açtığını ve bunun sorumlusunun da Amerika olduğunu belirtti.

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