Süleymani'nin Öldürülmesine İran ve Ortadoğu'dan Tepkiler

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada “Tüm düşmanlar bilmeliler ki direniş cihadı katlanan bir motivasyonla devam edecektir ve bu kutsal savaşta savaşçıları, mutlak bir zafer beklemektedir” ifadelerini kullandı. Hamaney Twitter hesabından da paylaştığı mesajında “Generalimizin ölümü çok acı. Süren mücadele ve nihai zaferse katiller ve suçlular açısından çok daha acı olacak” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Süleymani’nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Süleymani’nin şehit olması İran’ı, Amerika’nın yayılmacılığı ve İslami değerlerimizi savunma konusundaki direnişimizi daha da kararlı hale getirecektir. İran ve bölgede bağımsızlığını arayan diğer ülkeler bunun intikamını alacaklardır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bir değerlendirmede bulundu ve “Amerika terörist kuvvetlerinin vahşeti ve aptallığı hiç şüphe yok ki direnişi bölgede ve tüm dünyada daha da başarılı bir hale getirecektir” dedi. Twiter hesabından da açıklamalarda bulunan Zarif buradan paylaştığı mesajında da Süleymani’nin suikaste uğramasının son derece tehlikeli bir adım olduğunu ve Amerika’nın bu girişimin sonuçlarından sorumlu olacağını dile getirdi.