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  4. Süleymani'nin öldürülmesine Suriye içinden farklı tepkiler geldi

Süleymani'nin öldürülmesine Suriye içinden farklı tepkiler geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Süleymani'nin öldürülmesine Suriye içinden farklı tepkiler geldi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesini, "Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu" olarak değerlendirirken, Beşşar Esed rejimi ise ona sahip çıkarak, saldırıyı kınadı.

SMDK, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Katliamlar ve Suriyelilerin tehcirlerinden sorumlu terörist Süleymani'nin öldürülmesi, Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonunu temsil ediyor." denildi.

Suriye'de gelinen noktada Süleymani'nin büyük rol oynadığının ifade edildiği açıklamada, uluslararası toplumdan, suçluların yargılanması konusunda üzerine düşeni yerine getirmesi istendi.

- Esed rejiminden saldırıya kınama

Beşşar Esed rejimi ise, Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesine tepki gösterdi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin dışişleri bakanlığından bir yetkili, "Süleymani ve Mühendis'in ABD'nin saldırısında öldürülmesini en sert ifadelerle kınıyoruz." dedi.

Rejim yetkilisi, saldırının bölgedeki gerginliği tırmandıracağını ileri sürerek, Irak ve İran'ın yanında olduklarını kaydetti.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı. Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.

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Esed İRAN kasım süleymani Suriye

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